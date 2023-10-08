تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اخبارية حيث شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات يوم السبت مما أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة المئات في هجوم مفاجئ جمع مسلحين عبروا الحدود إلى إسرائيل مع وابل من الصواريخ التي أطلقت من غزة.

شاهد الفيديو:

وقالت إسرائيل إن الحركة، المدعومة من إيران - حسب بيان رسمي - أعلنت الحرب بعد أن أكد جيشها وقوع قتال مع نشطاء في عدة بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية قرب غزة، وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرد.

وقال نتنياهو: “سيدفع عدونا ثمنا لم يعرفه من قبل”، مضيفا: “نحن في حرب وسننتصر فيها”.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن 40 إسرائيليا على الأقل قتلوا وأصيب المئات في هجوم حماس لكن العدد الإجمالي من المرجح أن يرتفع. ورأى مصور من رويترز عدة جثث ملقاة في شوارع بلدة سديروت الجنوبية.