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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خلال لقائه مديري المديريات

شحاتة: دليل استرشادي وتكنولوجي بشأن إصدار كعب العمل وتحديث الخدمة على «مصر الرقمية»

صدى البلد

التقى حسن شحاتة وزير العمل؛ اليوم الأحد؛ بمبني الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مديري مديريات العمل في المحافظات. 

وأكد الاجتماع ضرورة تحديث الخدمة على منصة مصر الرقمية؛ والتوصية بإصدار دليل استرشادي وتكنولوجي بشأن إصدار كعب العمل.
ووجّه الوزير، بتكثيف جهودهم، وسرعة تنفيذ كافة المَهام الخاصة بخدمة المواطن، ومنها الاستمرار في الجولات، وتنظيم مُلتقيات التوظيف تنسيقاً مع القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب، والتأكد من مصداقيتها، واستمراريتها بكل الطرق القانونية، والاستمرار في سياسة حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل، حيث تم حصر  70 % من المنشآت، التي يبلغ عددها 24 ألفًا و69 منشأة في جميع المحافظات، وذلك منذ يناير 2023 وحتى الآن. 

وكذلك توجيهات الوزير للمديريات  بالاستمرار في حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة جديدة في مواقع العمل، للتوسع في قاعدة بياناتها،وتقديم خدمات إجتماعية وصحية لها.

وأوضح الوزير أن العمل مستمر على قدم وساق لسرعة "رقمنة" هذا الملف.

كما وجّه الوزير في الاجتماع الذي حضره قيادات الوزارة من وكلاء ورؤساء الإدارات المركزية  ومديري العموم ،بسرعة إنجاز خطة التدريب المهني 2023-2024، لتدريب وتأهيل الشباب بالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل، عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة ،والمُنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إضافة إلى التواجد والتواصل المستمر في مواقع العمل لتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج "أصحاب أعمال وعمال"، وتفعيل عملية التفتيش والمُتابعة لتطبيق القوانين ذات الصلة بملف العمل،خاصة في السلامة والصحة المهنية. 

  واستمع الوزير إلى عدد من مديري الإدارات المختصة بهذه الملفات، وكذلك مناقشة ضوابط واشتراطات استخراج خدمة كعب العمل؛ لمواكبة تحديث الخدمة على منصة مصر الرقمية.. والتوصية بإصدار دليل استرشادي وتكنولوجي بشأن إصدار كعب العمل .

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IMG-20231008-WA0026
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