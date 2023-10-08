الأمر مذهل.. اعتراف جديد من مدير الموساد السابق عن مفاجأة حماس الكبرى

قدم رئيس جهاز المخابرات، الموساد الإسرائيلي السابق إفرايم هاليفي اعترافًا بفشل جيش الاحتلال في التصدي لهجمات طوفان الأقصى، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وذكرت شبكة سي إن إن، أنه لم يكن هناك أي معلومات عما جرى.

وكشف أن القوات الإسرائيلية لم تتلق أي تحذير من أي نوع، معتبرا عملية حماس وتغلغل عناصر من الفصائل الفلسطينية إلى مدن إسرائيلية مفاجأة تامة.

وقال إن عدد الصواريخ التي أطلقتها حماس خلال أقل من 24 ساعة زاد على 3000 صاروخ وهذا أمر مذهل، ذاكر أنهم لم يكن يعلموا أن لدى المقاومة هذا العدد من الصواريخ.