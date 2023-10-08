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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عقوبة رادعة لمتهم بسرقة هاتف ربة منزل في التجمع الخامس

صدى البلد

أصدرت حكمة جنايات القاهرة، المنعقد بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بسرقة هاتف محمول من سيدة بالإكراه في المعادي، بالسجن المشدد 3 سنوات.

وأسند أمر الإحالة للمتهم تهمة سرقة المجني عليها بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة"، بأن هدد المجني عليها بسرقة هاتفها المحمول، ما أدى لشل حركتها وتمكن المتهم من تنفيذ جريمته على النحو المبيت بالتحقيقات.

التجمع الخامس

 

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة يعاقب بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

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