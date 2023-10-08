المصريون في إيطاليا ينظمون وقفة لتأييد ترشح السيسي رئيسا للجمهورية

نظمت القنصلية المصرية في ميلانو، بإيطاليا، اليوم الأحد، وقفة لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتوافد أبناء الجالية المصرية في ميلانو للمشاركة في الوقفة حاملين أعلام مصر، وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

ورددوا هتافات: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر" "السيسي رئيسي".