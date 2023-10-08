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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يعترض طائرة مسيرة لحزب الله اخترقت الأجواء

مسيرة
مسيرة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال اعترض طائرة مسيرة لحزب الله اخترقت أجواء الكيان الصهيوني من لبنان.

ونقلت القناة الـ12 العبرية أنه تم اعتراض صاروخ باتريوت فوق مدينة صفد، إذ دوت صواريخ من منظومة القبة الحديدية للاحتلال شمال الكيان الصهيوني.

وعلى جانب آخر، كان المجلس الوزاري المصغر للاحتلال “الكابينت” أعلن أن الكيان الصهيوني رسميًا في "حالة حرب".

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال إن مجلس الوزراء الأمني صوت لصالح وضع البلاد في حالة حرب رسميًا، ويمكنه القيام “بأنشطة عسكرية كبيرة”.

ويعطي قرار مجلس الوزراء الأمني الرفيع المستوى هذا الإعلان صفة قانونية تماشيًا مع القانون الأساسي للحكومة، الذي ينص في المادة 40 منه على أنه لا يمكن للكيان الذهاب إلى الحرب دون قرار حكومي.

من جانبها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تخطى الحكومة وصدق على بند الحرب.

الاحتلال طائرة مسيرة لحزب الله القناة الـ12 العبرية القبة الحديدية الكيان الصهيونى

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