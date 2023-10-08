مصرع 600 إسرائيلي و750 شخصا في عداد المفقودين .. خسائر الاحتلال منذ أمس

يتزايد عدد القتلى الإسرائيليين وخسائرهم بعد هجوم طوفان الأقصى الذي كبد دولة الاحتلال ما لم تتوقعه، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

قالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، إن حوالي 750 إسرائيليا في عداد المفقودين حاليا.

بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إن أكثر من ألفي جريح إسرائيلي بينهم عشرات بحالة خطرة.

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وتتواصل حصيلة القتلى في الارتفاع، حيث وصل عدد القتلى الإسرائلييين بحسب قناة 13 العبرية إلى 600 قتيل وأكثر من 2000 مصاب.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة شهداء غزة ارتفعت إلى 313 شخصا، الأحد، من بينهم 20 طفلا.

وأشارت الوزارة إلى إصابة 1990 آخرين بجروح متفاوتة.

وخلال ذلك، زاد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر من تقاقم الأمور ليعلن رسميا أن إسرائيل في حالة حرب.