اضطراب الحركة الجوية في دولة الاحتلال بسبب طوفان الأقصى

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حالة من الاضطراب بالحركة الجوية في الأراضي المحتلة.

وقالت إن المطارات تواجه ضغوطا تشغيلية بسبب تجنيد طيارين في الاحتياط ورغبة طواقم أجنبية بالمغادرة.

كما أعلنت وزارة الدفاع البولندية عن إرسال طائرات إلى إسرائيل لإجلاء رعاياها في ضوء المعارك الجارية في الأراضي المحتلة.

وألغت شركات الطيران الإسرائيلية أكثر من 80 رحلة جوية من وإلى تل أبيب بحلول مساء السبت - ما يقرب من 14٪ من جميع الرحلات المجدولة.

جاء ذلك بسبب الهجوم غير المسبوق في الأراضي المحتلة من قبل حركة حماس المسلحة، وفقًا لشركة FlightAware.

وألغت شركتا دلتا إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز رحلاتهما ليل السبت وليلة الأحد من مطار جون كنيدي في نيويورك إلى تل أبيب، على الرغم من أن رحلة عودة لشركة دلتا تمكنت من مغادرة تل أبيب ليلة السبت.