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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الليلة.. "صندوق سوناتا" و"جسر آرتا" ضمن المهرجان الختامي لنوادي المسرح

العرض المسرحي الأول
العرض المسرحي الأول بعنوان صندوق سوناتا

يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج اليوم "الأحد" عرضين مسرحيين لفرقتي أسيوط والمنيا، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ30 "دورة الكاتب أبو العلا السلاموني" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

يأتي العرض المسرحي الأول بعنوان "صندوق سوناتا"، لفرقة أسيوط المسرحية، وهو من إعداد وتأليف مروة فاروق، دراما تورج وإخراج مادونا هاني، ويعرض في تمام الساعة السادسة مساء.


أما العرض المسرحي الثاني يحمل عنوان "جسر أرتا" لفرقة المنيا المسرحية، وهو من تأليف جورج ثيوتوكا، وإخراج وائل مجدي، ويعرض في تمام الثامنة مساء.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وتتكون لجنة التحكيم من د. أحمد مجاهد رئيسا، الدكتور صبحي السيد، المخرج ناصر عبد المنعم، الموسيقار الدكتور طارق مهران، المخرج عادل حسان، المخرج محمد طايع مديرا ومقررا.

يشارك بالمهرجان هذا العام 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، يستمر عرضها حتى منتصف أكتوبر الحالي، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين.

كما تقام ورش في الفترة الصباحية عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح حول "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصًا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.

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