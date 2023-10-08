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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة: الشباب العربى يصنع ويبدع ويبتكر

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

قال وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي، إن الشباب العربي يصنع ويبدع ويبتكر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ منذ 2014 طفرة للتعامل الشبابي، فضلًا عن إعطاء الشباب الطلاقة الفكرية.

جاء ذلك على هامش فعاليات إطلاق النسخة الرابعة من مشروع “سفينة النيل للشباب العربي”، بمشاركة 120 شابًا من 13 دولة (الأردن، والسعودية، والإمارات، وتونس، والجزائر، ومصر، وفلسطين، ولبنان، وجيبوتي، واليمن، والصومال، وعمان وليبيا).


وأضاف صبحي أن هذا المشروع يحمل بين طياته الكثير سواء لوزارة الشباب والرياضة المصرية أو لوزراء الشباب والرياضة العرب.

ونوه بأن جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للتطوع شركاء النجاح بهذا المشروع، مؤكدا أننا لدينا على متن السفينة 120 قيادة شبابية مؤثرة.

وأوضح أن هذا المشروع نتاج لعديد من المشروعات التي تخدم الشباب العربي، وأن هذا العام هو عام الشباب العربي.

وذكر أن الهدف الأسمى هو التعرف على الثقافات المختلفة وتبادل الخبرات وخلق صداقات جديدة والتواصل مع الآخرين.

وتابع: “متمسكون بعروبتنا وزيادة الرؤية الثقافية عن عادات كل وفد وأهم العادات والثقافات المختلفة لكل دولة”، معربًا عن سعادته بهذه الملتقيات والمشروعات الشبابية. 

ولفت إلى أن نهر النيل هو مصر الطبيعية، بالإضافة إلى مصر الجديدة بالبنية الجديدة في مختلف المحافظات.

من جانبه، أشار المؤرخ والمحاضر بالتاريخ المصري الدكتور بسام الشماع إلى الحضارة المصرية القديمة والتي تصل لأكثر من نصف مليون عام.

وأكد الشماع براعة المصريين القدماء في مجالات عدة كالعمارة الفرعونية مثل بهو الأعمدة، وهي غرفة واحدة بها 134 عمودًا، علاوة على بناء الأهرامات.

كما تحدث عن براعة المصريين القدماء في الطب، وأن أول وصفة مكتوبة عن المخ وأول روشتة موجودة في مصر، والحكمة التي خرجت من كل الدول كانت جذورها من 3500 سنة بالهيروغليفية.

وقال رئيس وفد لبنان حيدر قليط - في كلمته نيابة عن الوفود العربية - إن المبادرة تجمع كل الأطياف، وألقى مقتطفات من قصيدة في حب مصر وحب نهر النيل وضفافه.

من جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد العربي للتطوع الدكتور خالد العزب، إن “مصر تحتضن العرب جميعًا ونلمس منها العطاء والمحبة”، وتابع: “إننا كاتحاد نمثل القوة الناعمة العربية والتي يمكن أن تغير في الوضع العربي”.

وأكد: “لدينا برامج متعددة عن التطوع الابتكاري ويركز على ثلاثية الشباب والتطوع والابتكار، والانطلاق دائمًا بجمهورية مصر العربية، وهنا نضع البذور والجذور ومد جسور التعاون من خلال الأمن الغذائي والتطوع الابتكاري”.

وأضاف عضو الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب خالد فهد العتيبي نجاح التجربة وأن الشباب هم الأكثر طموحًا بالمجتمع، مشيرا إلى دور مجلس وزراء الشباب العرب مع جامعة الدول العربية، والذي يهدف لتحقيق المزيد من الإنجازات بجميع المجالات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن النسخة الأولى بدأت في 2018 واليوم النسخة الرابعة وتهدف للتعرف على أهم المعالم الأثرية على ضفاف النيل، فضلًا عن تسخير جميع الخدمات وتذليل العقبات أمام الشباب وتمكين الشباب المبتكرين في التطوع الابتكاري والأمن الغذائي، مهنئًا المصريين بمناسبة مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر.

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