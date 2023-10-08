فريد زهران يقدم 30 تزكية من النواب لخوض انتخابات الرئاسة 2024

قدم المرشح الرئاسي المحتمل، فريد زهران، 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك ضمن شروط خوض الانتخابات الرئاسية وبهذا، يكون قد استوفى فريد زهران الشرط المتعلق بتزكيات النواب، والتي تأتي بديلا للتوكيلات التي يحصل عليها المرشحون من المواطنين.

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

وقدم فريد زهران، أوراق ترشحه رسميا للهيئة الوطنية للانتخابات، كثاني المرشحين الذين قدموا أوراق ترشحهم، بعد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والذي قدم أوراق ترشحه، أمس، المستشار محمود فوزي وكيله القانوني.