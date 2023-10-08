أول رد فعل من فتوح بعد فوز الزمالك الصعب على البنك الأهلي

نشر أحمد فتوح نجم الزمالك صور له من مباراه امس أمام البنك الأهلي ببطولة الدوري الممتاز.

ولم يعلق فتوح ، علي الصور التي نشرتها عبر حسابه الشخصي انستجرام .

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، عن عقد مسؤولو النادي جلسة جديدة مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف تجديد عقد اللاعب.

وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة عقد جلسة مع اللاعب في الأيام القليلة الماضية بحضور وكيل أعماله لمناقشة ملف التجديد للظهير الأيسر الذي ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.