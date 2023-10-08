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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل من فتوح بعد فوز الزمالك الصعب على البنك الأهلي

صدى البلد

نشر أحمد فتوح نجم الزمالك صور له من مباراه امس أمام البنك الأهلي ببطولة الدوري الممتاز.

ولم يعلق فتوح ، علي الصور التي نشرتها عبر حسابه الشخصي انستجرام .

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، عن عقد مسؤولو النادي  جلسة جديدة مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف تجديد عقد اللاعب.

وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة عقد جلسة مع اللاعب في الأيام القليلة الماضية بحضور وكيل أعماله لمناقشة ملف التجديد للظهير الأيسر الذي ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

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