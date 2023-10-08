تفاصيل تعرض فريد زهران لحاث قبل تقديم أوراق ترشحه في انتخابات الرئاسة

كشف مصدر بحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له فريد زهران المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إنه أثناء العودة من إجراء الكشف الطبي، الذي أجراه المرشح المحتمل للرئاسة، صباح اليوم، لم حدث خلل في مقود السيارة ولم يتمكن السائق من التحكم فيه، ما أدى لإصابته بخدوش.

وأكدت المصادر أن فريد زهران لن يصب بأي أذى وقام بتقديم أوراق ترشحه بصورة طبيعية، وذهب من الحزب بشارع محمد محمود، للهيئة الوطنية للانتخابات، بالقصر العيني، سيرا على الأقدام.

تقدم فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل، منذ قليل، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية، للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي فتحت باب الترشح للسباق الرئاسي منذ 5 أكتوبر ويستمر إلى 14 من الشهر نفسه.

يأتي ذلك بعدما أنهى فريد زهران إجراءات الكشف الطبي صباح اليوم، الأحد، بمستشفى العاصمة الإدارية وحصوله على تزكية 30 نائبًا من أعضاء مجلس النواب، كأحد الشروط اللازمة للتقدم بالترشح، والتي تأتي كبديل للتوكيلات الشعبية الموثقة من الشهر العقاري.

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

و يعد فريد زهران ثاني المتقدمين رسميًا بأوراق ترشحهم لخوض الانتخابات الرئاسية، بعد المرشح المحتمل عبد الفتاح السيسي.