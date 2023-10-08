عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تفاصيل تعرض فريد زهران لحاث قبل تقديم أوراق ترشحه في انتخابات الرئاسة

فريد زهران
فريد زهران

كشف مصدر بحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له فريد زهران المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إنه أثناء العودة من إجراء الكشف الطبي، الذي أجراه المرشح المحتمل للرئاسة، صباح اليوم، لم حدث خلل في مقود السيارة ولم يتمكن السائق من التحكم فيه، ما أدى لإصابته بخدوش.

وأكدت المصادر أن فريد زهران لن يصب بأي أذى وقام بتقديم أوراق ترشحه بصورة طبيعية، وذهب من الحزب بشارع محمد محمود، للهيئة الوطنية للانتخابات، بالقصر العيني، سيرا على الأقدام.

تقدم فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل، منذ قليل، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية، للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي فتحت باب الترشح للسباق الرئاسي منذ 5 أكتوبر ويستمر إلى 14 من الشهر نفسه.

يأتي ذلك بعدما أنهى فريد زهران إجراءات الكشف الطبي صباح اليوم، الأحد، بمستشفى العاصمة الإدارية وحصوله على تزكية 30 نائبًا من أعضاء مجلس النواب، كأحد الشروط اللازمة للتقدم بالترشح، والتي تأتي كبديل للتوكيلات الشعبية الموثقة من الشهر العقاري.

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

و يعد فريد زهران ثاني المتقدمين رسميًا بأوراق ترشحهم لخوض الانتخابات الرئاسية، بعد المرشح المحتمل عبد الفتاح السيسي.

فريد زهران الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي فريد زهران المرشح المحتمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

أحداث مثيرة في الأهلي.. ورطة كهربا وصدمة السوبر الأفريقي وضم نجم بيراميدز

إحالة المتهمين في قضية طبيب الساحل إلى المفتي

البنك الأهلي يعلن قرارا ناريا بعد الخسارة من الزمالك.. تفاصيل

رسميا.. إسرائيل تعلن حصيلة خسائرها البشرية من عملية طوفان الأقصى.. الرقم صادم

ترشيحاتنا

ملك الأردن لأوروبا: التصعيد سيستمر في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

نتنياهو يتحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن

ليبرمان: قرار القضاء على حماس شرط المشاركة بحكومة الطوارئ الإسرائيلية

أردوغان: لا سلام إلا بحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

بهدفي صلاح.. ليفربول يتعادل 2-2 مع برايتون في الدوري الإنجليزي

الحكومة الفلسطينية: يجب وقف العدوان الإسرائيلي والوصول إلى أفق سياسي ينهي الاحتلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريش الأسود.. مى عمر تثير الجدل رفقة زوجها

ظهورت بلون شعر جديد.. 10 صور آثارت الجدل لـ سلمى أبو ضيف.. شاهد

في عيد ميلادها .. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب | شاهد

ميجان ماركل تثير الجدل بكتابة مذكراتها.. لن تتوقع ماذا تحتوي

فيديو

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ