رئيسة الحزب الاجتماعى الحر: مصر تدعم فلسطين بشكل غير محدود

قالت المستشارة عصمت الميرغني رئيسة ومؤسسة الحزب الاجتماعي الحر، إن سياسية مصر إزاء القضية الفلسطينية راسخ لم ولن يتغير .

وأشارت المستشارة عصمت الميرغني إلي أن مصر دائما كانت ترعى الحوار "الفلسطيني – الفلسطيني" وجرى استضافته بالقاهرة في جولات متكررة منذ 11 نوفمبر 2002 بهدف مساعدة الفصائل على تحقيق الوفاق الفلسطيني، كما دعمت مصر القضية الفلسطينية سواء بالدعم المباشر أو غير مباشر ولا تزال مصر تدعم فلسطين قضية وشعباً إلى أن تحصل فلسطين على استقلالها.

وقالت " الميرغني" :" تحرص مصر حكومة وشعب علي حماية الشعب الفلسطيني من الهجوم الاسرائيلي خلال العقود الست الماضية والثابت أن مصر لم تتقاعس عن ممارسة دورها تجاه القضية الفلسطينية فقد قدمت مصر الغالي والنفيس، كما أنها دائما تحذر مصر دائما من مخطط اسرائيل في التغيير الديمرغرافي وتهويد القدس ويمكننا الاستدلال علي ذلك من بيان مصر أمام القمة الإسلامية الطارئة لدعم فلسطين والقدس الشريف التي اختتمت أعمالها مارس 2016 باعتماد إعلان جاكرتا وقرار القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الاسلامي لدعم فلسطين والقدس الشريف، حيث كرر البيان التحذيرات المصرية المستمرة حول الهجمة الشرسة على مدينة القدس المحتلة، ومخططات تغيير هوية ومعالم المدينة المقدسة وطمس الثقافة الإسلامية، فضلاً عن التلاعب بالوضع الديموغرافي لسكانها.