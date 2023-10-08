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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطالب في ألمانيا بوقف 350 مليون يورو للسلطة الفلسطينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ترتفع داخل البوندستاغ وقصر بلفيو الألمانية الأصوات المطالبة بضرورة مراجعة المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية لدعم الكيان الصهيوني ضد حربه مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، ورداً على هجوم الأمس.

وبحسب صحيفة “فوكس” الألمانية، أصبحت الملايين من المساعدات التي تقدمها الميزانية الفيدرالية للفلسطينيين موضع تساؤل متزايد في ألمانيا، وجاء الطلب من صفوف الاتحاد، وأيضاً من الحزب الديمقراطي الحر ، بإنهاء الدفعات أو على الأقل مراجعتها.

ونتيجة للهجوم الذي بدأ، قامت السلطات الأمنية بزيادة إجراءات الحماية للمؤسسات اليهودية والإسرائيلية في ألمانيا، فيما حذرت الخارجية من السفر إلى قطاع غزة ونصحت بشدة بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقال السياسي الأمني ​​لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي رودريش كيسويتر لـ"شبيغل" إن ميزانية العام المقبل توفر نحو 350 مليون يورو كمساعدات للسلطة الفلسطينية. 

وأضاف: “يجب على الحكومة أن تفكر في تجميد الأموال حتى لا تمول ما أسماه الإرهاب بشكل غير مباشر ضد إسرائيل”.

فيما قال ألكسندر دوبرينت، زعيم المجموعة الإقليمية للاتحاد الاجتماعي المسيحي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الهجوم على إسرائيل يجب أن يتبعه أيضًا عمل في ألمانيا: “يجب ألا يمر التحريض ضد إسرائيل في الشوارع الألمانية دون عقاب. ويجب أن تتوقف المدفوعات للجانب الفلسطيني على الفور”.

ودعت الجمعية الألمانية الإسرائيلية الحكومة الفيدرالية إلى إرفاق شروط واضحة للمدفوعات.

وجاء في بيان صادر عن رئيسها فولكر بيك: “يجب ألا يتم تمويل حماس من أموال الضرائب الألمانية”.

وقال فيليكس كلاين، مفوض الحكومة الفيدرالية لمكافحة السامية، لصحيفة "بيلد": "بعد هجوم حماس على إسرائيل، يجب فحص جميع أموال المساعدات الألمانية والدولية لقطاع غزة والضفة الغربية".

فيما أوضحت وزارة الخارجية على منصة X (تويتر سابقًا) أنه لا توجد مدفوعات مباشرة أو دعم لميزانية السلطة الفلسطينية "ومساعداتنا الإنسانية للشعب في الأراضي الفلسطينية يتم تنفيذها حصرا على أساس المشروع ومن خلال المنظمات التي تم التحقق منها".

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