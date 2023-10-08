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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

البحوث الفلكية تنظم أعمال المؤتمر العربي للفلك والجيوفيزياء| غدا

الدكتور جاد القاضي
الدكتور جاد القاضي

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اعمال المؤتمر العربي للفلك والجيوفيزياء الدورة الثامنة، الذي سينعقد بمقر المعهد بمرصد حلوان، خلال الفترة من 9-12 أكتوبر 2023، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

سيتم افتتاح المؤتمر العربي للفلك والجيوفيزياء – الدورة الثامنة برئاسة الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وذلك في الفترة من 9 الى 12 أكتوبر الجارى وسوف يكون الحفل الافتتاحى غدا الاثنين الموافق 9 أكتوبر 2023 الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد وسوف تستمر فعاليات المؤتمر حتى يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023.

ويتناول المؤتمر عدد من المحاور مثل زلزال تركيا وزلزال المغرب والدروس المستفادة منهما في دراسات الحد من المخاطر الزلزالية كذلك دراسات المياه والطاقة الجديدة والمتجددة ودراسات البيئة والتغيرات المناخية كذلك يناقش المؤتمر دراسات المخاطر الزلزالية والطوفانات البحرية والحد من اثارها والدراسات السيزموتكتونيه للبحر الأحمر وخليج العقبة وكذلك وشرق المتوسط والطرق الجيوديسية الحديثة لرصد تحركات القشرة الأرضية والاستشعار عن بعد والتفجيرات ودراسات المحاجر.

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وعلي الجانب الآخر يناقش المؤتمر العديد من الموضوعات المختلفة في مجالات علوم الفلك والفضاء متضمنة دراسة المجرات والنجوم والفيزياء الشمسية بالإضافة للدراسات الخاصة بالطقس الفضائي وتكنولوجيا الفضاء.    

ويبلغ عدد الحضور 450 متخصصا وعالما في علوم الزلازل وعلوم الأرض وعلوم الشمس والفضاء من الجامعات المصرية والمراكز البحثية والدول العربية والأجنبية المختلفة وذلك لإلقاء 220 ورقة بحثية وتمثيل العديد من الدول الاسيوية والافريقية والاوربية والولايات المتحدة الامريكية تشمل قائمة الدول المشاركة مصر وتونس والجزائر وليبيا والمغرب واثيوبيا والسعودية والامارات والهند وباكستان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

وسوف تقوم اللجنة المنظمة بتنظيم عدد من ورش العمل عن زلزال تركيا وزلزال المغرب والطرق الحديثة لرصد الزلازل وإدارة شبكات الرصد الزلزالي في مصر والشرق الأوسط.

ويرعى المؤتمر أيضا ورشة عمل عن مدى حاجة الوطن العربى لإنشاء إطار مسند جيوديسي عربي جديد وقياس مستوى سطح الجيوئيد وكذلك التطور وماتم الوصول إليه فى هذا الأمر فى الدول العربية المختلفة و تهدف هذه الورشة إلى تبادل المعلومات والخبرات من كل العالم العربي في مجال الأطر المرجعية الموحدة ومحاولة التعاون في هذا المجال.

وكما نعلم أن للجيوفيزياء الأثرية دور كبير فى تشكيل معرفتنا بواحدة من أكثر الحضارات غموضًا في العالم ونظرا لهذه الأهمية سوف تقوم ورشة الجيوفيزياء الأثرية فى مصر بتناول كل ماهو جديد فى هذا المجال  وتطبيقاته.
 

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