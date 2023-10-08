التهابات البروستاتا غير قاصرة على كبار السن.. استشاري أمراض الذكورة يوضح

اكد الدكتور صلاح زيدان استشاري أمراض الذكورة، أن أمراض البروستاتا من الأمراض التي يمكن أن تصيب الشباب، مشيرا إلى أن الإصابة غير قاصرة على كبار السن فقط، ولكن يمكن أن يتم علاجها.

وقال الدكتور صلاح زيدان ، خلال لقائه لبرنامج "طبيب البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "شاهيناز جاويش"، أنه عندما يحدث تضخم في البروستاتا فأنها تقوم بالضغط على مجرى البول، مما يؤدي لشعور المريض بألام نتيجة ذلك.

وتابع استشاري أمراض الذكورة، أن البروستاتا لها دورا كبيرا جدا في تغذية الحيوانات المنوية، موضحا أنها تأتي على هيئة التهابات في السن الصغير ، وتضخم في السن الكبير .