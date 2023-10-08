وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بتسليح المستوطنين قرب قطاع غزة ولبنان

ذكرت القناة 13 العبرية، اليوم الأحد، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أمر بتسليم أسلحة وذخائر لسكان المستوطنات القريبة من قطاع غزة ولبنان.

ومنذ قليل، أفادت شبكة “سكاي نيوز”، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أمر بوضع خطط لإخلاء البلدات الحدودية مع لبنان.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، في ختام تقييم أمني: “نستعد لإخلاء بلدات في الجبهة الشمالية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن ما لا يقل عن 100 إسرائيلي تم أسرهم لدي حماس في قطاع غزة.

ونشرت حكومة الاحتلال رسما بيانيًا على صفحتها على “فيسبوك”، قالت فيه: “أكثر من 100 أسير، وأكثر من 2000 جريح، وأكثر من 600 قتيل”.

وحتى الآن، ترفض إسرائيل تأكيد عدد المدنيين أو الجنود الذين تم أسرهم.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن ما لا يقل عن 170 شخصا ربما يكونون أسري لدي حماس في قطاع غزة.