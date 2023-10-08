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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وادى دجلة يحصد البطولات ..أول سوبر للكرة النسائية ودوري الكاراتيه للناشئات

صدى البلد

استهلت بطلات أندية وادى دجلة، شهر أكتوبر بالتتويج بعدد من البطولات المحلية والدولية الكبرى في ألعاب كرة القدم والكاراتيه والتايكوندو وسباحة الزعانف، وذلك تتويجًا لجهود إدارة "وادى دجلة" في تشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة، وتطوير مستواهن في مختلف الرياضات للمنافسة على الألقاب.

جاءت البداية مع فوز فريق سيدات كرة القدم بنادي وادى دجلة بالنسخة الأولى من بطولة السوبر المصري لكرة القدم على حساب نظيره فريق توت عنخ آمون، ليحقق الفريق أول لقب في تاريخه وكذلك في تاريخ المسابقة الجديدة.

وتوج فريق الكاراتيه بوادى دجلة بلقب بطولة الدوري الممتاز للناشئات، وذلك بعد تحقيقهن درع المركز الأول، ومثل الفريق بالبطولة اللاعبات (كارما أحمد، وماري هاني، ورؤى خالد، ولميس وائل، ويارا وائل، ورودينا وليد، ومايا وليد، وياسمين أحمد)، فيما فاز فريق الشباب بالميدالية الفضية ببطولة الدوري للدرجة الأولى وشارك بالبطولة كل من (حسام ولاء، ومحمد أشرف، وحازم إبراهيم، وسيد محمد، وعمر عبد العزيز، وعبد الله حاتم، ومحمد فتحي، وحمزة أحمد، وأدهم مصطفى، ويوسف خالد).

وعلى مستوى مشاركة لاعبات وادى دجلة مع المنتخبات الوطنية، حصدت البطلة جنى خطاب الميدالية الذهبية ببطولة صربيا المفتوحة للتايكوندو، وتوجت البطلة غادة محمد بالميدالية الذهبية بمنافسات سباق 150 متر، وبالميدالية الفضية في سباق 5 كيلو متر وبالبرونزية في سباق كيلو متر ببطولة العالم بصربيا.

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