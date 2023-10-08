الطريق إلي باريس.. الرامية الزهراء شعبان تتأهل إلي أولمبياد 2024

حصدت الزهراء شعبان المركز الاول والميدالية الذهبية في منافسات ٥٠ متر بندقية ٣ أوضاع سيدات بالبطولة الأفريقية للرماية، وجاءت في المركز الثاني والميدالية الفضية من نصيب برسيلا امبورو من دولة كينيا، وحققت المصرية هدير مخيمر في المركز الثالث والميدالية البرونزية

بذلك تُصبح الزهراء شعبان، تاسع رامية مصرية، تتأهل إلى الأولمبياد باريس ٢٠٢٤، حيث سبقها ٨ لاعبين وهم: مريم طارق، ابراهيم كُريم، عمر هشام، محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الاسكيت من بطولة العالم الأخيرة للرماية.

وحصدت لاعبة منتخب مصر للرماية الزهراء شعبان المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات ٥٠ متر بندقية ٣ أوضاع سيدات، وبذلك تحجز مقعداً تاسعاً للفراعنة في أولمبياد "باريس 2024"، من خلال منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية، المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من ١ وحتى ١٠ أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من ٢٥٠ رامٍ ورامية من ١٥ دولة أفريقية.

وحصد منتخب الرماية ( رجال ) المركز الاول والميدالية الذهبية، في منافسات أطباق الحفرة رجال.

وبذلك ترتفع حصيلة مصر في البطولة إلى ٣٣ ميدالية، بواقع ١٨ ذهبية و٦ فضيات و٩ برونزيات، ولا تزال الفرصة متاحة لمضاعفة عدد الميداليات في ظل المشاركة القوية للرماة المصريين.

وأكد اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية أن هذه النتائج خلال منافسات البطولة، جاءت نتيجة جهد وعمل جماعي من منظومة الرياضة المصرية، مؤكدا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤلية وهو ما انعكس على حصيلة الميداليات في منافسات اليوم.

واعرب حسني عن سعادته بتأهل ٩ لاعبين خلال منافسات اليوم لأولمبياد باريس ٢٠٢٤، مؤكدا أن هذا الإنجازات لم تتحقق من فراغ ولكن نتيجة جهد وعمل جماعي من منظومة الرياضة المصرية، برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدعم الكبير من اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، في ظل اهتمام وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبنية التحتية الرياضية والرياضيين واعتبار الرياضة امنا قوميا، وتوفير كل سبل التفوق والإبداع.

يذكر أن البطولة الافريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية بالعاصمة الادارية الجديدة تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.