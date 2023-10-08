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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البحوث الزراعية: محاضرات عن القطن العضوي بمصر وأفريقيا

صدى البلد

استقبل معهد بحوث القطن بمحطة بحوث سخا، عشرين مبعوثًا من 12 دولة افريقية في إطار الزيارات العلمية الميدانية الخاصة ببرنامج إنتاج وتربية القطن والذي ينظمه المعهد بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية. 

ويأتي هذا التعاون تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية وتوجهات الدولة المصرية للعمل من أجل التعاون مع الاشقاء الأفارقة لنقل الخبرات والتدريب لرفع الكفاءات وذلك بغرض تحقيق النفع لكافة المتدربين للوفاء بأهداف التنمية المستدامة فى القارة الأفريقية.

صرح د. عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن بأن المعهد استقبل خلال الاسبوع الماضي المبعوثين في المعهد وألقى الاساتذة من المعهد وبعض الخبراء من مركز البحوث الزراعية محاضرات عن القطن العضوي في مصر وافريقيا وبرامج التربية والأمراض والآفات التى تصيب القطن وبرامج المحافظة علي الاقطان من التدهور وكيمياء الالياف والنسيج في القطن، وأبدى المبعوثون الاستفادة الكبيرة منها واستعدادهم لنقل هذه الافكار والخبرات لبلادهم.

وأضاف بأنه تم الاطلاع على مراحل غربلة وتنقية وتعبئة التقاوي الجيدة، والتي بدورها توزع علي المزارعين في إطار جهود وزارة الزراعة لتوفير تقاوي ذات جودة عالية ومنتقاة في أغلب المحاصيل، ضمن الخطة الاستراتيجية للنهوض بالزراعة.

وأوضح رضوان أنه بعد ذلك تمت زيارة حقول انتاج القطن بالمزرعة البحثية للمعهد بسخا للاطلاع علي برامج التربية والمعاملات وتم شرح عملي للمحاضرات النظرية التي تمت خلال الاسبوع السابق، ثم توجه الوفد بعد ذلك الي محلج تقاوي الاساس بمحطة سخا لمشاهدة كيف يتم عمل الحليج والعمليات المصاحبة، ويعتبر هذا أقدم محلج تقاوي أساس في مصر، ثم توجه الوفد بعد ذلك الى كنسية السيدة العذراء بسخا لزيارة آثار مسار العائلة المقدسة.

كان في استقبال المبعوثين في هذه الزيارة الدكتور وليد بسيوني يحيي (وكيل المعهد لشؤون الإنتاج) والدكتور ياسر محمد المنسى  (وكيل المعهد لشؤون الإرشاد والتدريب) والاساتذة رؤساء الاقسام البحثية بالمحطة ومدير محلج تقاوى الاساس ومدير محطة البحوث الزراعية ومدير محطة غربلة التقاوى والمهندسون العاملون بهما، وكاهن الكنيسة والقائمون علي الخدمة بها و كان برفقة الوفد الدكتور أحمد عبد المغني (رئيس بحوث تربية القطن بالمعهد ومنسق الدورة والمشرف عليها) والدكتور مصطفى عطية عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية بالمعهد.

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