خبيرة طاقة: فصل الخريف يعطي كأبة.. ويمكن التغلب عليها بكسر الروتين

أكدت لمياء مفتاح، الخبيرة في علوم الطاقة، أن دخول فصل الخريف يعطي طاقة سلبية لدى البعص، مشيرة إلى أن فصل الخريف يأتي بعد الإطلاق والمرح الذي كان به البعض خلال فصل الصيف.

وقالت لمياء مفتاح، خلال لقاء لها لبرنامج "ست الستات"،عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "ديما رامز"، أن فصل الخريف يحمل المسئوليات والعودة إلى المدارس والعمل، مما يخلق جو كئيب من الروتين اليومي.

وتابعت الخبيرة في علوم الطاقة، أن الشباب يمكن أن يقوموا بكسر الروتين اليومي بالخروج لأماكن جديدة، مع ضرورة التعرض لأشعة الشمس سواء في الصباح الباكر أو عند الغروب.