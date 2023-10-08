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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الليمون قبل النوم؟

صدى البلد

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الليمون قبل النوم…

فوائد الليمون قبل النوم ما يلي :- 
· يحفز وينشط عمل الجهاز الهضمي، فهو يسرع عملية الهضم، كما يعالج الاضطرابات المختلفة التي قد تصيبه، والتي تتمثل في: الإسهال، وعسر الهضم، والإمساك، وآلام المعدة، والانتفاخات.
· يطهر الجسم من السموم والملوثات والميكروبات.
·  يحافظ على البشرة نضرة وصافية، كما يعالج مشاكلها المتعددة، والتي تتمثل في: البثور، والحبوب، والرؤوس السوداء، والندبات.
· يشد الجلد والبشرة، وبالتالي يبطئ ظهور علامات الشيخوخة، والتي تتمثل في: الخطوط الدقيقة على الجبين، وعلى الخدود، والتجاعيد.
·  يحسن الحالة المزاجية، وبالتالي يخفف الإحباط والاكتئاب.
· يحافظ على صحة الدماغ، حيث ينشط خلاياه، ويقوي الذاكرة، كما يحميه من الإصابة بمرض ألزهايمر.
·  يخفف القلق والتوتر، فهو يساعد على ارتخاء الأعصاب وتهدئتها.
·  يقوي الجهاز المناعي، وبالتالي يحد من مخاطر الإصابة بالعدوات والأمراض المختلفة؛ مثل: الإنفلونزا، ونزلات البرد، والرشح.
·  يوازن معدل الحموضة في الجسم.
· يقضي على الرائحة الكريهة للفم، حيث يرطب الفم، ويقضي على البكتيريا المسببة لها.
·  يطرد الغازات الموجودة في الجسم.
·  يساعد على تنظيم معدل ضغط الدم في الجسم، وبالتالي يحد من حالات تذبذبه. يحافظ على صحة العظام، فهو يقويها، ويزيد كثافتها، كما يحد من مخاطر إصابتها بالعديد من الأمراض؛ مثل: هشاشة العظام، والكسور، والروماتيزم، وتآكل العظام، والتهاب المفاصل.
. يحافظ على صحة المسالك البولية، كما يعالج مشاكلها المتعددة.

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