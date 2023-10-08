المنسق الوطني لـ إيفاد: مصر تولي اهتماما كبيرا بزيادة الرقعة الزراعية

أكد الدكتور نعيم مصيلحي المنسق الوطني لمشروع برايد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمحافظة مطروح وتقديم كافة أوجه الدعم خاصة في المجال الزراعي والتي تسهم بأكبر مشروعا تنمويا هو مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية من أجل تحسين مستوى المواطنين من منطقة غرب الضبعة حتى السلوم بالإضافة إلى واحة سيوة ومنطقة المغرة جنوب العلمين والذي يساعد على زيادة الرقعة الزراعية من خلال تنمية الوديان واستصلاح مساحات جديدة بنظم الري الحديث.



وأشار المنسق الوطني للمشروع أن الدولة تولى اهتمام غير مسبوق في تنمية الساحل الشمالي الغربية خاصة المناطق المحرومة جنوب الصحراء بمتابعة الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأرضي لوصول المشروع للمناطق الأكثر احتياجا في جميع المجالات من ممارسات زراعية أو حصاد مياه الأمطار وكذلك تنمية المرأة.



وأوضح أن وفدا من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" برئاسة الدكتورة إيفاد جوردنز رئيس البعثة والدكتور محمد عبد القادر مدير مكتب إيفاد بالقاهرة زار محافظة مطروح على مدار أسبوع وذلك لمتابعة أنشطة مشروع تعزيز القدرة على المؤامة في البيئات الصحراويةوتم تفقد جميع أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية وعمل الجولات الميدانية بمنطقة عمل المشروع لمتابعة آخر موقف المشروع وتقديم الخدمات للأهالي بمحافظة مطروح.



وتفقد الوفد مناطق العزيزية بسيدي براني ومناطق الزغيرات بالنجيلة البحرية والقبلية وبالإضافة إلى مناطق المثاني بمركز النجيلة، كما تفقد الوفد مناطق المثاني القبلية والأنشطة المنفذة بمنطقة رأس الحكمة والضبعة وعمل للقاءات مع المستفيدين من أنشطة المشروع.