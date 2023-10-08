كاتب صحفي: عدوان 56 كان من أجل وقوف مصر مع فلسطين

كشف الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، تفاصيل مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية ومدي اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية.

وأوضح أبو الهول خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة صدي البلد،:"فلسطين تمثل أمنا قوميا لمصر منذ قديم الأزل وعدوان 56 علي مصر كان من أجل وقوف مصر مع القدس.

وأكمل:"القضية الفلسطينية تهم الجميع وماحدث بالأمس كان أمر مفاجئ لنا جميعا ونتمني أن تمر الأمور بسلامة علي اخواتنا الفلسطينين.

وأوضح أن عملية طوفان الأقصى، ستكون عاملا كبيرا في زيادة التوتر وتحالف القوى الغربية مع إسرائيل، خاصة أن العملية جاءت في إطار احتفال إسرائيل بالأعياد، مشيرا إلى أن العملية أسرت العديد من الأشخاص والتدفق على الدبابات العسكرية الإسرائيلية.