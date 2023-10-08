رسميا حزب المؤتمر يطلق حملة (ماذا تريد من الرئيس؟)

قال أحمد خالد نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس غرفة العمليات للانتخابات الرئاسية بحزب المؤتمر ان الحزب اطلق اليوم استمارة ماذا تريد من الرئيس، تعد بمثابة استقصاء شعبي للمواطنين ولأعضاء الحزب ماذا يريدون من الرئيس الفترة القادمة.

توصيل أفكارهم للحملة الانتخابية

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، ان الاستمارة يكتب فيها الجميع مقترحاتهم وآراءهم في جميع المحاور ومنها علي سبيل المثال المحور السياسي والاقتصادي أو الاجتماعي وايضا من لديه مشروع جاهز يستطيع رفعه علي الاستمارة وذلك في إطار التواصل الجماهيري مع المواطنين لتوصيل افكارهم للحمله الانتخابابيه للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر إن الحزب اتخذ عدة إجراءات قبل ماراثون الانتخابات الرئاسة، وشكل لجنة لإعداد المواعيد لعقد المؤتمرات، وتم إطلاق استمارة تحت مسمى «ماذا تريد من الرئيس؟».

وتابع: الهدف من الاستمارة معرفة مطالب المواطنين والسعي على إيصالها للقيادة السياسية، بجانب التصدي للشائعات التي تروج ضد الدولة وهدفها زعزعة الثقة وهدم المؤسسات.