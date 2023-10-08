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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مبني سكني.. مقطع فيديو يوثق العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه برج شاهق في شمال قطاع غزة، زاعما أن نفقًا لـ حماس تم بناؤه أسفل البرج.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له: “يقع مسجد بجوار النفق، مما يثبت مرة أخرى أن حماس تتعمد زرع بنيتها التحتية العسكرية في المناطق المدنية”.

وكانت أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أفادت في وقت سابق من اليوم الأحد، بارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 370 وأكثر من 2200 جريح.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن في هذه الأثناء سلسلة غارات عنيفة ومكثفة على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

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بدوره، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "عشرات الطائرات المقاتلة تهاجم الآن قطاع غزة".

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ غارة جوية مكثفة على قطاع غزة باستخدام عشرات الطائرات المقاتلة.

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