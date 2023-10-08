القبض على 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة بالقاهرة

ضبط رجال الأمن أربعة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة أحد الأشخاص بأسلوب إنتحال صفة رجال شرطة .

تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.

المتهمون

بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين فنى تكييف مقيم بمحافظة المنيا وعاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة، حيث قرر الأول بقيام الثانى بالاشتراك مع آخرين بانتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء منه على مبلغ مالى "عملات أجنبية" حال تواجده بمحل الواقعة وسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإتفقا على التقابل بمحل الواقعة لتغيير المبلغ المالى بالجنيه المصرى.

بإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة المتهم الثانى بالإشتراك مع 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة ، تم ضبطهم وضبط سيارة ميكروباص "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة".

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكن أحدهم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.