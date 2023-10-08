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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نور عباس تحقق الذهبية العاشرة للرماية المصرية في البطولة الافريقية وتلحق بالأولمبياد

نور عباس
نور عباس

حققت الرامية نور عباس المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة ٢٥ متر مسدس سيدات ( رمي سريع ) بالبطولة الأفريقية، وجاءت في المركز الثاني محققة الميدالية الفضية أولفا شارني من دولة تونس، وجاءت المصرية أميرة فتوح في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

بذلك تُصبح نور عباس، عاشر رامية مصرية، تتأهل إلى الأولمبياد باريس ٢٠٢٤، حيث سبقها ٩ لاعبين وهم: الزهراء شعبان، مريم طارق، ابراهيم كُريم، عمر هشام، محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الاسكيت من بطولة العالم الأخيرة.

وحصدت لاعبة منتخب مصر للرماية نور عباس المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات ٢٥ متر مسدس سيدات ( رمي سريع )، وبذلك تحجز المقعد العاشر للفراعنة في أولمبياد "باريس ٢٠٢٤"، من خلال منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش، المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من ١ وحتى ١٠ أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من ٢٥٠ رامٍ ورامية من ١٥ دولة أفريقية.

بذلك ترتفع حصيلة مصر في البطولة إلى ٣٤ ميدالية، بواقع ١٨ ذهبيات و٦ فضيات و١٠ برونزيات، ولا تزال الفرصة متاحة لمضاعفة عدد الميداليات في ظل المشاركة القوية للرماة المصريين.

وأكد اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية أن هذه النتائج خلال منافسات البطولة، نتيجة جهد وعمل جماعي من منظومة الرياضة المصرية، مؤكدا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤلية وهو ما انعكس على حصيلة الميداليات في منافسات اليوم.

وأعرب حسني عن سعادته بتأهل ١٠ لاعبين خلال منافسات اليوم لأولمبياد باريس ٢٠٢٤، مؤكدا أن هذا الإنجازات لم تتحقق من فراغ ولكن نتيجة جهد وعمل جماعي من منظومة الرياضة المصرية، برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدعم الكبير من اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، في ظل اهتمام وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبنية التحتية الرياضية والرياضيين واعتبار الرياضة امنا قوميا، وتوفير كل سبل التفوق والإبداع.

يذكر أن البطولة الافريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية بالعاصمة الادارية الجديدة تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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