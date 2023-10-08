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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد 2003 يفوز علي سد اسوان بنتيجة 3/4 ببطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق ناشيئن كرة القدم بنادي زد مواليد 2003 ، علي فريق السد بأسوان بنتيجة 3/4 ، ضمن منافسات الجوله السادسه من بطولة دوري الجمهورية ، والتي أقيمت  على ملعب زد "دريم 6 أكتوبر" تحت قيادة ستيفان موثراث المدير الفني للفريق .


أحرز الأهداف لنادي زد كلا من:
حازم محمد العسكري ثلاثة أهداف .
_ عمر عبدالحميد السيد هدف .

الجهاز الفني للفريق كلا من :
مدير فني ك/ ستيفان موثراث 
مدرب عام ك/ مؤمن عبدالغفار
مدرب ك/ اسلام عمر النور
مدرب حراس ك/ حسن علي عوض
إداري ك/ هيثم سمير غازي
محلل أداء ك/ ايهاب الدجوي
مدرب أحمال ك/ بلال سعيد عبدالنور 
اخصائي د/ عمران صلاح علي 
مسؤول مهمات/ عمر فتحي "الفيومي

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