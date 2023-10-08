زد 2003 يفوز علي سد اسوان بنتيجة 3/4 ببطولة الجمهورية

فاز فريق ناشيئن كرة القدم بنادي زد مواليد 2003 ، علي فريق السد بأسوان بنتيجة 3/4 ، ضمن منافسات الجوله السادسه من بطولة دوري الجمهورية ، والتي أقيمت على ملعب زد "دريم 6 أكتوبر" تحت قيادة ستيفان موثراث المدير الفني للفريق .



أحرز الأهداف لنادي زد كلا من:

حازم محمد العسكري ثلاثة أهداف .

_ عمر عبدالحميد السيد هدف .

الجهاز الفني للفريق كلا من :

مدير فني ك/ ستيفان موثراث

مدرب عام ك/ مؤمن عبدالغفار

مدرب ك/ اسلام عمر النور

مدرب حراس ك/ حسن علي عوض

إداري ك/ هيثم سمير غازي

محلل أداء ك/ ايهاب الدجوي

مدرب أحمال ك/ بلال سعيد عبدالنور

اخصائي د/ عمران صلاح علي

مسؤول مهمات/ عمر فتحي "الفيومي

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