طوفان الأقصى.. ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 57

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 57 شخصا بعد هجوم "طوفان الأقصى".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 659 بعد هجوم "طوفان الأقصى".

بدوررها، أفات وزارة الصحة الإسرائيلية، بإصابة ما لا يقل عن 2156 إسرائيليًا، مشيرة إلي أنهم دخلوا المستشفيات.

وأضافت: “من بين هؤلاء، 20 في حالة حرجة، و338 في حالة خطيرة، و421 في حالة متوسطة، و1052 في حالة خفيفة، و49 يعالجون من القلق الشديد، و167 لا يزالون قيد التقييم من قبل المسؤولين الطبيين”.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن رد إسرائيل في قطاع غزة سيظل في الأذهان طوال الخمسين سنة المقبلة، وستندم حماس على أنها بدأت ذلك.

وقال جالانت، خلال زيارة مستوطنة أوفاكيم، التي شنت عليها المقاومة الفلسطينية هجمات قوية: “لقد تغيرت قواعد الحرب… الثمن الذي سيدفعه قطاع غزة سيكون ثمنًا باهظًا للغاية، سيغير الواقع لأجيال”.