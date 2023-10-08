نائب رئيس حزب المؤتمر يرد بشكل حاسم علي بيان البرلمان الأوروبي

أكد رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يفضل امتلاك ظهير سياسي حزبي، وبدلاً من ذلك، يعتمد الرئيس السيسي على دعم شعبي أوسع وأكثر تنوعًا، يشمل جميع الفئات الاجتماعية.

وأوضح فرحات خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن مصر تتمتع بزخم سياسي قوي، والشعب المصري واعٍ ومثقف ويتحد في الأوقات الصعبة لدعم بلاده، لافتا إلي أن هناك دعم كبير من الجاليات المصرية في الخارج للرئيس السيسي، حيث يحضرون جميع فعالياته وجولاته الخارجية حول العالم.

وأشار إلى أن مصر تقدم دعمًا لأبنائها في الجاليات المصرية بالخارج، الذين يدعمون الوطن ويساهمون في تقديم صورة إيجابية عن مصر، مما يعكس الحقائق ويكذب مزاعم الجماعات الإرهابية.

وفيما يتعلق ببيان البرلمان الأوروبي حول مصر، أكد رضا فرحات أن مصر تهتم بحقوق الإنسان وتعتبرها قضية مهمة، موضحا أن هناك من يحاول التشكيك في إنجازات الدولة، ولكن مصر تظل ملتزمة بالمسار الذي تسعى من خلاله لتحقيق التنمية والاستقرار.