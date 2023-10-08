رئيس حزب المؤتمر: الشعب يرفض التدخل في شؤونه من أي جهة خارجية

قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن معدن الشعب المصري يظهر في الأزمات، مشددا على أن أي قوى كارهه لمصر لن تستطيع أن تكسرها أو محاول تفكيك الدولة طالما هناك لُحمة ونسيج واحد ودحر المخطط بوجود فتنة طائفية.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج 'صالة التحرير'، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تعرضت لحملة ممنهجة لهدم مؤسساتها في عام 2011، موضحا أن الشعب المصري يرفض التدخل في شئونه من أي قوى خارجية.

وأشار إلى أنه إذا ظهر أي استقواء على الدولة المصرية لن يصمت الشعب المصري على ذلك وسيدافع علن بلده وما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، موضحا أن الشعب لن يسمح لأحد أن يهدم ما تم بناؤه في الأعوام الماضية.