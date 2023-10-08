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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب المؤتمر: ماراثون الإنتخابات الرئاسية يشهد شفافية واضحة للجميع

صدى البلد

قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن هناك شفافية في ماراثون الانتخابات الرئاسية والسماح للجميع في خوض المنافسة دون أي تدخلات، مبينا أن الأحزاب والقوى والسياسية والحركة المدنية لها دور كبير في التصدي لمثل هذه البيانات وأن يكون لها رد فعل قوي والتشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية من خلال البرلمان الأوروبي وهو مغلوط.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج 'صالة التحرير'، المذاع على قناة صدى البلد، أن أن الرئيس السيسي، تنبأ بذلك في مؤتمر فعاليات حكاية وطن، وهو ما ظهر خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن هناك أياد وقوى تريد إسقاط مصر ولن تسقط في ظل الأزمات الحالية وما تواجهه من تحديات، إلا أن الدولة المصرية قادرة على عبورها كما عبرت أزمات أخرى من قبل، وعلى البرلمان الأوروبي أن ينظر إلى الدول الأوروبية والانتهكات التي تحدث فيها بشأن ملف حقوق الإنسان.

 

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