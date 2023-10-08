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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري : “طوفان الأقصي” قتل 700 إسرائيلي على الأقل

طوفان الأقصي
طوفان الأقصي

ذكرت القناة الـ12 العبرية، اليوم الأحد، أن هجوم المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصي”، قتل 700 إسرائيلي على الأقل.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 57 شخصا بعد هجوم "طوفان الأقصى".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 659 بعد هجوم "طوفان الأقصى".

بدوررها، أفات وزارة الصحة الإسرائيلية، بإصابة ما لا يقل عن 2156 إسرائيليًا، مشيرة إلي أنهم دخلوا المستشفيات.

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وأضافت: “من بين هؤلاء، 20 في حالة حرجة، و338 في حالة خطيرة، و421 في حالة متوسطة، و1052 في حالة خفيفة، و49 يعالجون من القلق الشديد، و167 لا يزالون قيد التقييم من قبل المسؤولين الطبيين”.

طوفان الأقصى المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي

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