الرئيس الإسرائيلي يدعو لتشكيل حكومة طوارئ لمواجهة المقاومة الفلسطينية

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في خطاب للشعب منذ قليل، على خلفية الحرب في الجنوب مع حماس، إن حظر التجول هو بمثابة حكومة طوارئ، وهذا هو وقت الاتحاد ضد المقاومة الفلسطينية والعمل كقبضة حازمة، وهذا هو أمر الساعة سواء في الشعب أو في الكنيست أو في حكومة الطوارئ.

وصرح في بيانه: "لقد رأينا جميعًا القسوة والعنف في أحداث الأمس، وأسر النساء والمسنين والأطفال من كل خلفية، وهو ما يتطلب ضرورة الوحدة الداخلية الإسرائيليلة، وذلك بتشكيل حكومة طوارئ.

وتابع: "الهدف من تلك الخطوة هو الذهاب إلى موجة قتل، فهذا خيار حياتنا أن نكون جاهزين ومسلحين، فنحن في حرب من أجل البيت، وبلادنا تقاتل منذ فجر وجودها مدى الحياة".