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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فؤاد السنيورة: طوفان الأقصى تعبير حقيقي من الفلسطينيين عن انتهاك أرضهم| فيديو

طوفان الأقصى
طوفان الأقصى

علق الدكتور فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، على علمية طوفان الأقصى.

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وقال الدكتور فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "ما زالت إسرائيل تخالف ليس فقط تطبيق القرارات لكن تعتدي على الفلسطينيين يوميا وتعتدي على المقدسات وتنتهك حقوق الإنسان في فلسطين".

وأضاف الدكتور فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق،: "ما جري اليوم وأمس هو تعبير حقيقي من الفلسطينيين على أنه لم يعد بإمكانهم السكوت عما يجري واغتصاب حقوقهم التي اعترفت بها القوانين الدولية والتي تقوم الحكومة الإسرائيلية بإنهاء القضية الفلسطينية".

وأشار الدكتور فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق،: "إلى أن ما حدث اليوم وأمس، هو إنجاز كبير مثل حرب أكتوبر"، موضحا: "أن ما حدث تعبير حقيقي من الفلسطينيين على عدم السكوت".

وأكد الدكتور فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق،: "اللبنانيون يؤيدون السعي من قبل الفلسطينيين من أجل استعادة حقوقهم". 

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