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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحة البرلمان: مؤتمر "حكاية وطن" صدم أعداء مصر.. فيديو

عبلة الألفي
عبلة الألفي

قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والمشرف العام على المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، إن مؤتمر "حكاية وطن" أظهر الإنجازات التي تحققت في الـ9 سنوات خلال 3 أيام، وهذا صدم أعداء الدولة المصرية، مشيرة إلى أن أعداء الدولة لا يريدون للدولة المصرية أن تتقدم، لأن مصر تقع في موقع استراتيجي، وهي بمثابة الجائزة الكبرى.

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وأضافت "الألفي"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الرئيس السيسي رجل مخابرات عسكري محنك ومؤمن بالله من قلبه بصورة كبيرة، ولديه رؤية واسعة للأوضاع المصرية والمنطقة بشكل عام، ولا يخشى من أحد.

وأوضحت أن بيان الاتحاد الأوروبي الذي أدان مصر مردود عليه بالكامل، مشيرة إلى أن البرلمان الأوروبي طالب بالإفراج عن هشام قاسم المسجون في قضية سب وقذف لأحد زعماء المعارضة، وهذا يعني أن "قاسم" ليس سجينًا سياسيًا، ومطالبة البرلمان الأوروبي بالإفراج عنه منتهى التجاوز في السيادة المصرية.

ولفتت إلى أن مصر أفرجت خلال الفترة الأخيرة عن 1600 سجين سياسي، ولا يمكن أن تفرج عن علاء عبد الفتاح لأن عليه الكثير من القضايا، والإفراج عنه سيجرح الشعب المصري، معقبة: "أي شخص متورط في دماء الشعب المصري لن يخرج من السجن، وهذا يأتي في إطار تطبيق حقوق الإنسان، أين حق من ماتوا؟، وحق من رُوعوا؟، من الممكن إخراج سجناء الرأي، لكن سجناء الدم لن يخرجوا من السجن".

 
عضو صحة البرلمان: حقوق الإنسان ليست سياسية فقط

 

قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والمشرف العام على المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، إن حقوق الإنسان لا تتعلق فقط بالحقوق السياسية، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي اهتم كثيرًا بحقوق الإنسان المصري، حيث طور العشوائيات، ووفر دخل للكثير من سكان هذه العشوائيات من خلال فرص عمل كريمة.

 

وأضافت "الألفي"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنها زارت الكثير من مناطق العشوائيات المطورة، ووجدت طفلا من سكان هذه المناطق حاصل على 15 ميدالية رياضية بعد تطوير المناطق، وهذا الأمر لم يكن ليتحقق إلا بعد تطوير هذه المناطق.

 

وأوضحت أن حي الأسمرات يُصدر الآن أكثر سبح للعالم، ويحتوي على مدارس، وساحات رياضية، وهي عبارة عن مجتمع يفخر به أي إنسان، مشيرة إلى أن الدولة توفر دخل للكثير من غير القادرين في معاش تكافل وكرامة.


 

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