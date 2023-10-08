جيش الاحتلال الإسرائيلي: نتوقع أياما طويلة ومعقدة من القتال.. ودفعنا ثمنا باهظا

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الأحد، إن تل أبيب تتوقع أياما طويلة ومعقدة من القتال أمام المقاومة الفلسطينية في اعقاب هجوم “طوفان الأقصي”.

وحسب القناة الـ 12 العبرية، قال هاليفي: “نحن نرد علي من شارك في الهجوم… أعلم أن اليوم الأخير كان صعبا، والثمن كان باهظا، وأعلم أن هناك الكثير من الأسئلة والكثير من الإحباط”.

وأضاف: “لكننا نركز الآن على حل المشكلة وحلها.. لدينا مدنيون وعناصر من القوات الأمنية، في أيدي المقاومة الفلسطينية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزار الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد المصابين جراء هجوم المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصي”.

وأفادت الصحة الإسرائيلية، بأنه تم إدخال 2,243 مصابا إلى المستشفيات منذ بداية الهجوم.

وأوضحت أنه “من بينهم 22 حالة حرجة، و343 حالة خطيرة، و439 حالة متوسطة، و1093 حالة طفيفة، و50 حالة صدمة، و187 يخضعون للتقييم الطبي”.