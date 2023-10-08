عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للائحة القانون..هل يحق للتجار التردد علي الوحدات السكانية لعرض منتجاتهم ؟

منتجات
منتجات

حظرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.

وتنص المادة (12)، على أنه يعد بمثابة طلب مسبق وصریح من المستهلك موافقته على تردد المندوب من خلال الاتصال الهاتفي أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال .

وتنص فيما تنص المادة (13) على أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد عددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

ولا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في أي من الحالات الأتية :(إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد، إذا كانت الساعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، إذا لم تكن السلعة بنات الحالة التي كانت عليا وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، إذا كانت من السلع التي تمنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها)

المستهلك حماية المستهلك الوحدات السكنية استبدال السلعة السلع الاستهلاكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. تشخيص إصابة إمام عاشور .. واللاعب يغادر المستشفى .. خاص

عاجل .. نقل إمام عاشور إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

أحمد حسن يعلن نقل نجم الأهلي للمستشفي بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

رسميا.. إسرائيل تعلن حصيلة خسائرها البشرية من عملية طوفان الأقصى.. الرقم صادم

صفقة استحواذ ضخمة وتوفير 9 مليارات دولار.. هل يفعلها قطاع البترول؟

موضوعات متعلقة

«الجامعة العربية»: اجتماع فريق حماية المستهلك يهدف للاستفادة من تجارب دولنا

وفقا للقانون .. أبرز اختصاصات جهاز حماية المستهلك

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة وإجراءات عاجلة من الحكومة للمواطنين غدا.. اعرف التفاصيل

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 413 مواطنا في قطاع غزة

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تنشر فيديو لجولاته السابقة بمحافظات الجمهورية

اللوء أحمد حمدي| أنشئ كباري عبور حرب أكتوبرر..واستشهد على الجبهة وسط جنوده

طارق نصير: حماة الوطن يضع كل إمكانياته ومقراته لدعم وتأييد الرئيس السيسي

موسى:موقف مصر في القضية الفلسطينية ثابت وواضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد زواجهم .. صور رومانسيه تجمع بين مى عمر وزوجها

ماذا تفعل حشرة البق بجسمك ؟

الصين تهاجم "نوبل" لمنحها جائزة السلام إلى ليو شياوبو ..ما القصة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الليمون قبل النوم؟

فيديو

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ