الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف آخر تطورات الوضع بغزة والحصيلة النهائية للشهداء.. فيديو

قال محمد أبو مصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن المصادر الرسمية الطبية في قطاع غزة أعلنت وصول عدد الإصابات إلى 2000 مصاب وعدد الشهداء يفوق 350 شهيدا.

وأضاف محمد أبو مصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "الهلال الأحمر الفلسطيني تعامل مع 25% من هذه الاعداد، والهلال الأحمر هو الجهة المفوضة للتعامل في خدمات الإسعاف والطوارئ لإخلاء المرضى والمصابين خاصة في المناطق المستهدفة من قبل قوات الاحتلال".

وأشار محمد أبو مصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن "الوضع حاليا يتدهور ويتطور والاستهدافات لا تتحدد وفقا لمعايير عسكرية أو اقتصادية بل هي استهدافات عامة لجميع الموجودين ولجميع سكان قطاع غزة بما فيها القطاع الصحي".



