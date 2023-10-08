لا يمكن التنبؤ بما سيحدث.. أحمد موسى: جهود مصرية لتحقيق التهدئة بفلسطين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك قصفًا متواصلًا من قبل الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التطورات الحالية على الأرض تشكل حالة حرب.

وأوضح خلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد أن إسرائيل أعلنت حالة الحرب اليوم، وأن قطاع غزة تعرض لقصف إسرائيلي عنيف طوال اليوم.

وأشار إلى أن إسرائيل أعلنت التصعيد من خلال تصريحات قائد جيش الدفاع الإسرائيلي، وأنه لا يمكن التنبؤ بـ متى ستنتهي هذه الحرب، ولكن هناك جهود مصرية تُبذل؛ من أجل تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار، بالإضافة إلى جهود اتصال مكثفة مع جميع الأطراف.