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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل من برنامج الأغذية العالمية تجه قطاع غزة

دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأحد، إلى إنشاء ممرات إنسانية لإدخال الغذاء إلى قطاع غزة في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل توجيه ضربات جوية للقطاع الفلسطيني.

وقال برنامج الأغذية العالمي ومقره روما: «مع اشتداد الصراع، يواجه المدنيون، ومنهم أطفال وأسر معرضة للخطر، تحديات متزايدة تتعلق بالحصول على الإمدادات الغذائية الأساسية».

وأضاف: «يدعو البرنامج إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى المناطق المتضررة، ويحث كذلك جميع الأطراف على التمسك بمبادئ القانون الإنساني.. ومنها ضمان الحصول على الغذاء».

ويقدم البرنامج مساعدات غذائية مباشرة لنحو 350 ألف فلسطيني شهرياً، ويوفر في الوقت ذاته مساعدات بالتعاون مع شركاء آخرين في العمل الإنساني عبر تحويلات نقدية لنحو مليون فلسطيني. وقال البرنامج إنه مستعد لتوفير مخزون غذائي للنازحين ومن هم في الملاجئ.

وأضاف: «في حين أن معظم المتاجر في المناطق المتضررة في فلسطين تحتفظ حالياً بمخزون غذائي يكفي شهراً، فإن هذه المخزونات معرضة للاستنزاف سريعاً مع شراء الناس الطعام، خوفاً من صراع طويل الأمد».، وذلك وفقا ملا نقلته وكالة رويترز.

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