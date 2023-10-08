موسى:موقف مصر في القضية الفلسطينية ثابت وواضح

قال الإعلامي أحمد موسى، إن موقف مصر في القضية الفلسطينية ثابت وواضح، وأن الدولة المصرية قامت بجهود متواصلة على مر العصور لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا للقرارات الشرعية والدولية.

وأكد موسى خلال برنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة "صدى البلد، أن المرجع المصري في القضية الفلسطينية هو الشرعية الدولية، وأن بيانات الرئاسة المصرية تؤكد هذا الموقف، لافتا إلى أن تطور الأوضاع في غزة يمثل تهديدًا للعالم بأسره، وليس فقط لفلسطين وإسرائيل، حيث يتسبب في تصاعد مشاعر الغضب في العالم العربي والإسلامي بسبب ما يجري في القضية الفلسطينية.

وأكد أن الموقف المصري في هذه القضية يستند إلى الشرعية الدولية والمواثيق الدولية، وأن مصر تلتزم بالدعوة لتحقيق سلام دائم من خلال حل الدولتين واحترام حقوق الإنسان.