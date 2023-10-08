محمد الغول: العدوان الإسرائيلي فشل وعجز أمام الصمود الفلسطيني

أكد محمد الغول عضو اللجنة المركزية بالجبهة الشعبية والناطق باسمها، أن وجود الاحتلال الاسرائيلي هو العدوان، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي فشل وعجز أمام الصمود الفلسطيني وإنجاز المقاومة.



وأضاف عضو اللجنة المركزية بالجبهة الشعبية والناطق باسمها، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن العدوان الإسرائيلي مجرم ويقتل ويبطش ويرتكب جرائم منظمة ويتجه الان للانتقام من المدنيين.



وتابع محمد الغول عضو اللجنة المركزية بالجبهة الشعبية والناطق باسمها، أن الشعب الفلسطيني مؤمن لحقة في المقاومة، والعدوان الإسرائيلي علينا ليس الأول ولا الأخير.