بعد يومين.. 8 مجازر لعائلات في قطاع غزة وتلك حصيلة الشهداء

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الأحد، تسجيل 8 مجازر على الأقل حتى اللحظة بحق العائلات راح ضحيتها نحو 54 مواطناً، وقالت الوزارة في بيانها الصادر في ثاني أيام العدوان على قطاع غزة، إن "مركز المعلومات بوزارة الصحة سجل استشهاد 413 مواطناً منهم 78 طفلا و 41 سيدة بالإضافة الى تسجيل 2300 جريحاً منهم 213 طفلا و 140 سيدة".

ولفتت إلى أن "اشتداد العدوان الاسرائيلي يزيد المشهد الصحي تعقيدا مع ما نعانيه من عجز كبير في الادوية والمستهلكات الطبية والوقود جراء الحصار الاسرائيلي"، وحذّرت من استمرار أزمة الكهرباء الذي يشكل تحدياً أمام المنظومة الصحية وخطراً على حياة مئات الجرحى والمرضى في الاقسام الحساسة.

وأكدت على أن الطواقم الفنية والهندسية تعمل على مدار الساعة من اجل ضمان عمل المولدات الكهربائية التي تحتاج 40 الف لتر من السولار يوميا في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة 12 ساعة وهو ما يقدر بمليون لتر سولار شهريا، وطالبت المجتمع الدولي وكافة الجهات ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي لاعادة تشغيل خطوط الكهرباء لما تسببه من خطر على المنظومة الصحية والانسانية.

ودعت إلى تحركٍ عاجلٍ من كافة الجهات لدعم احتياجاتنا الطارئة من الادوية والمستهلكات الطبية والوقود والمولدات الكهربائية ذات القدرات العالية.