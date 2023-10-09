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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| محافظ قنا ينفي انهيار مدرسة في أبو تشت.. خبيرة تكشف تأثير التكنولوجيا على سلوك طلاب المدارس والجامعات| خاص

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة الفيوم تنظم احتفالية اليوبيل الذهبي لذكرى حرب أكتوبر المجيدة
شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، احتفالية "اليوبيل الذهبي لذكرى حرب أكتوبر المجيدة 1973"، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب.

محافظ أسيوط يتفقد عددًا من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأحد عددًا من المدارس بمدينة أسيوط لمتابعة مدى انتظام العملية التعليمية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها.

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: نحرص على بناء شخصية عصرية للخريج
أكد الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، ان الجامعة تحرص على بناء شخصية عصرية للخريج، لها القدرة على التفاعل الذكي مع مختلف أنظمة التكنولوجيا وتواكب متطلبات سوق العمل الفعلية ووظائف المستقبل.

محافظ قنا ينفي شائعة انهيار مدرسة فى مركز أبوتشت
نفى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الشائعات المتداولة في عدد من مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بشأن انهيار مدرسة محمد الطاهر الايتدائية المشتركة بقرية بنى برزة بمركز أبوتشت أثناء اليوم الدراسى.

جامعة الدلتا التكنولوجية: مصر تشهد طفرة تعليمية أنشأها الرئيس السيسي
قال الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن الغرض من الجامعات التكنولوجية بشكل عام، يكمن في ربط سوق العمل بالتعليم، وهذا يتوافق مع خطة الدولة التي تم وضعها على أساس خدمة الصناعة، وتوفير القوى العاملة المناسبة، مشيرا إلى أن الجامعات التكنولوجية تسير في مسارين من خلال التعليم الاكاديمي والتعليم التطبيقي العملي.

وزير التعليم يشيد بحصول 500 طالب مصري على الدرجات النهائية بإختبارات ACT
استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جانيت جودوين الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة اختبارات القبول بالجامعات الأمريكية ACT، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.  

خبيرة تكشف تأثير التكنولوجيا على سلوك طلاب المدارس والجامعات| خاص
تعد التكنولوجيا من العناصر الرئيسية التي تحدث تغييرًا جذريًا في حياتنا اليومية، ولم يتم استثناء المجال التعليمي من هذا التأثير، فقد أصبحت التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من بيئة الطلاب في المدارس والجامعات، ونلاحظ تغيرات في سلوكهم وأساليب تعلمهم.

 

 

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