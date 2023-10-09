الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنظم محاضرة للحديث عن حرب أكتوبر.. اليوم

تنظم جامعة الأمريكية بالقاهرة ، محاضرة بعنوان " الحرب من أجل السلام: 50 عاما على حرب أكتوبر 1973" تعقدها كلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة، اليوم الإثنين، 9 أكتوبر 2023، كجزء من سلسلة محاضرات حوار التحرير، وذلك من الساعة 7 إلى 8:30 مساء في القاعة الشرقية، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير.

وتتناول المحاضرة تأملات حول ذكرى الحرب التي غيرت مسار التاريخ في الشرق الاوسط، بعد مرور خمسين عاماً على اندلاعها.

يتحدث في المحاضرة السفير نبيل فهمي، العميد الفخري لكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة ووزير خارجية مصر الأسبق، الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاهرة، الدكتور بهجت قرني، أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، الجامعة الأمريكية بالقاهرة.