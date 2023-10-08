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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: استشهاد 3 أشخاص خلال اشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي بالقدس والخليل

فلسطين
فلسطين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، باستشهاد فلسطينيين خلال اشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قلنديا بالقدس الشرقية، واستشهد آخر متأثرا بجراح أصيب بها في وقت سابق في الخليل.

وتستمر المواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وسكان مخيم شعفاط في القدس الشرقية، حيث تستخدم قوات الاحتلال طائرة بدون طيار لإطلاق الغاز المسيل للدموع.

كما دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بقوات كبيرة إضافية إلى حي العيسوية في القدس الشرقية.

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة فى ظل القصف المتواصل من قبل طائرات الكيان الإسرائيلي في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي انطلقت صباح أمس السبت.

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وذكرت الوزارة، وفق ما نشرت صحيفة معا نيوز الفلسطينية، أن عدد الشهداء ارتفع  إلى 413 مواطنا، وأوضحت أن بين الشهداء 78 طفلا و 41 سيدة بالاضافة الى تسجيل 2300 جريح منهم 213 طفلا و 140 سيدة.

القدس القدس الشرقية الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي الخليل

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