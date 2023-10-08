مياه الشرب بالجيزة توقع عقدا مع شركة "فوري دهب" لتعزيز الخدمات الإلكترونية

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، عقداً مع شركة فوري دهب، وذلك في إطار تطبيق سياسة الدولة نحو التحول الرقمي في تطور وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس منصور بدوي، أن التعاقد مع شركة فوري دهب يستهدف توفير ماكينات، يمكن من خلالها تحصيل الفواتير إلكترونياً، وشحن العدادات مسبقة الدفع نقداً أو عن طريق البطاقات البنكية.

وأشار بدوي، إلى أن الشركة تقدم الخدمات الإلكترونية عن طريق منافذ فوري ودهب وخالص وبي، لافتاً إلى أن مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع منتشرة بكافة مناطق المحافظة، مؤكداً على حرص الشركة على تسهيل خدمات السداد الالكتروني وتوفير طرق دفع متعددة، وتقديم خدمة الدفع الالكتروني لفواتير المياه للتسهيل على المواطنين.

وتابع رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز التحول الرقمي وميكنة الخدمات بمختلف قطاعات الشركة بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.